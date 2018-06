Kiskjate suur arvukus tekitanud sõjaolukorra

Kolme nädalaga on ilves lambakasvataja Mihkel Leivalti Aru­külas asuvast lamba­karjast murdnud paarkümmend talle.Kiskja rünnakut saab tuvastada vaid juhul, kui ohvrist mingid jäljed maha jäävad, seepärast on praeguseks ametlikult kinnitatud vaid viie talle ilvese ohvriks langemine. Kuna lambad poegivad karjamaal ja talledel pole veel kõrvamärgiseid, on Mihkel Leivalti sõnul tegelikult ilvese saagiks langenud paar­kümmend talle.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Kiskja rünnakut saab tuvastada vaid juhul, kui ohvrist mingid jäljed maha jäävad, seepärast on praeguseks ametlikult kinnitatud vaid viie talle ilvese ohvriks langemine. Kuna lambad poegivad karjamaal ja talledel pole veel kõrvamärgiseid, on Mihkel Leivalti sõnul tegelikult ilvese saagiks langenud paar­kümmend talle. Kolme nädalaga on ilves lambakasvataja Mihkel Leivalti Aru­külas asuvast lamba­karjast murdnud paarkümmend talle.Kiskja rünnakut saab tuvastada vaid juhul, kui ohvrist mingid jäljed maha jäävad, seepärast on praeguseks ametlikult kinnitatud vaid viie talle ilvese ohvriks langemine. Kuna lambad poegivad karjamaal ja talledel pole veel kõrvamärgiseid, on Mihkel Leivalti sõnul tegelikult ilvese saagiks langenud paar­kümmend talle.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: ilves, Lambakasvataja, Mihkel Leivalt