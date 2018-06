Kirik saab uue katuse paari kuu pärast

Palun oota...

Aprilli lõpus alanud eeltööd Kärdla kiriku katuse vahetamiseks kulgevad koguduse esimehe Tiit Harjaku sõnul enam-vähem plaanipäraselt. Suur töö katusekonstruktsioonide paigaldamisel on juba tehtud. Tööde käigus on leitud nii mõndagi põnevat. Kirikutornist ilmus pleki ja laua vahelt päevavalgele haamer, mis pärit ilmselt 1929. aastast.

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht Jaanus Kõrv | Hiiu Leht



Palun oota... Aprilli lõpus alanud eeltööd Kärdla kiriku katuse vahetamiseks kulgevad koguduse esimehe Tiit Harjaku sõnul enam-vähem plaanipäraselt. Suur töö katusekonstruktsioonide paigaldamisel on juba tehtud. Tööde käigus on leitud nii mõndagi põnevat. Kirikutornist ilmus pleki ja laua vahelt päevavalgele haamer, mis pärit ilmselt 1929. aastast. Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: kärdla kirik, katus