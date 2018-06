Karnau: Märk hea ajakirjanduse tugevusest

Kohaliku Saaremaa ajalehe Meie Maa peatoimetajal Veiko Visnapuul ja uudiste­juhil Ines Vapperil oli 12. juunil viimane tööpäev, kuna nad asutasid töö kõrvalt oma suhtekorraldus­firma. “Neil oli täna viimane tööpäev. Tegime seda poolte kokkuleppel ja kindlasti oli see seotud ka PRfirma ning sõltumatu ajakirjanduse kokku mittesobivusega,” ütles Meie Maa tegevjuht Priit Rauniste.

“See näide, kus Meie Maa peatoimetaja asutas enda töö kõrvale suhte­korraldusfirma – ja mis tema saatus oli? – omanik lasi ta lahti!” ütles Raadio 2 saates “Olukorrast riigis” üks saatejuhte Andrus Karnau. Ta hindas seda sammu kui üht märki sellest, et hea ajakirjandus on Eestis jätkuvalt tugev.

Postimees kirjutas maikuu algul, et Meie Maa ajakirjanikud lõid oma suhte­korraldusfirma. Firma OÜ ViVa Konsultatsioonid tegevusalaks märgiti äriregistris suhtekorraldus ja teabevahetus. Selle mõlemad omanikud töötasid Meie Maas: Visnapuu oli väljaande peatoimetaja ja arvamustoimetaja ning Vapper uudistejuht ja majandus­toimetaja.

Rootsis elav väljaande omanik Arne Pagil tunnistas ülemöödunud nädalal, et see on probleem, mis tuleb lahendada. “Ega see ilus ei ole,“ tõdes ta.

Eesti ajalehtede liidu tegevjuht Mart Raudsaar leidis, et tegemist on klassikalise huvide konfliktiga – kui ajalehes kajastatavate teemade ja inimeste ning suhtekorraldusbüroo klientide vahel on kattuvusi, on probleem olemas ja emmast-kummast tuleks loobuda.

Eesti ajakirjanduse eetika­koodeks näeb ette, et ajakirjanik ei võta vastu ametikohti, soodustusi, tasu ega kingitusi, mis tekitavad seoses tema ajakirjanikutööga huvide konflikti ja võivad vähendada tema usaldusväärsust. Samuti et ajakirjanik ei tohi olla kajastatava asutuse või institutsiooni teenistuses.

Veiko Visnapuu asus Meie Maa peatoimetaja ametikohale 2011. aastal. OÜ ViVa Konsultatsioonid asutati mullu veebruaris.

Autor: Hiiu Leht

