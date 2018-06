Karjamaale tekkinud järv võib saada murekohaks

Andres Laanejõe

Sügisel Emmaste valla Harju küla teeristis asuvale põllule tekkinud järv on huvitav nähtus, mis edaspidi võib kasvada suureks probleemiks.Tillukese järve suurune veeväli on seni kohalikele lõbu pakkunud uisuplatsi näol ja meelitanud kohale haruldasi linde, kuid kui järv sinna pikemaks pidama jääb, võivad sellega kaasneda probleemid.





Andres Laanejõe

Sildid: järv, maantee, põllul, probleem