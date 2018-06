Kärdlas valmib loomakliinik

Harda Roosna

Loomaarstiks õppinud Maris Kriggulson hakkab peagi lemmikloomi vastu võtma kaasaegses loomakliinikus, kus olemas nii korralik labor kui “palatid”, aga ka lemmikloomapood ja -hotell.Lähinädalatel avatav kliinik asub Kärdla lähedal Linnumäel ja on siinkandis esimene spetsiaalselt selleks otstarbeks ehitatud hoone.





Autor: Harda Roosna

