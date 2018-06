Kärdla staadionil võitis sõprus jalgpalliga

Päeva rosin

“Sotsiaaldemokraadid leiavad, et seaduses on vaja otse ja ilma vigurdamata öelda, et Eesti riik ei soovi enam jätkata ülemäära kõrgete taastuvenergia toetustega. Tehnoloogiad on arenenud, tuulikute efektiivsus suurenenud.”

Jaanus Marrandi kritiseerib riigikogus vastu võetud elektrituruseaduse muudatusi. 6. juuni 2018.