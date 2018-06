Kärdla sadama kohtuasjas jõuti tunnistajate ülekuulamiseni TÄPSUSTATUD

Kolmapäevasel kohtuistungil, mida juhtis kohtunik Piia Jaaksoo, andsid esmakordselt ütlusi tunnistajad. Esimesena kuulati üle üks süüdistatavaid, ASi Nordecon töötaja Aivar Tammeveski, seejärel tunnistajad Georg Linkov, Aivar Kogermann, Jüri Ojasoo, Velda Aunapuu, Tarmo Poks ja Tanel Seppel. Linkov, kes oli Kärdla sadama ehituse ajal aastatel 2012–2014 Kärdla linnapea, juhtis SA Kärdla Sadam nõukogu, Kogermann ja Ojasoo olid nõukogu liikmed, Aunapuu sihtasutuse raamatupidaja, EASi töötaja Tarmo Poks kontrollis Kärdla sadama ehitust ja ASi Telora töötaja Tanel Seppel vastutas sadama ehitushangete eest.Kuulatavatele esitasid küsimusi prokurör Küllike Kask ning kaitsjad, advokaadid Peep Rajavere, Andres Simson, Raul Ainla, Margo Põbo ja Ilmar Straus. Põhitähelepanu pöörati lisatöödele nagu näiteks muulikivide täiendav hange, sellele, kuidas maksti kaitasusid, aga ka sellele, kas ja kuidas nõukogu juhatuse liikme tööd ja EAS tehtud tööde mahtu kontrollis.Küsitlemata on veel sadama nõukogus olnud ja peale Hillar Kuke kinnipidamist sihtasutust juhtinud Kaidi Nõmmerga, kes elab Portugalis. Kohtunik ütles, et prokurör loobus juba Nõmmerga küsitlemisest, kuid üks kohtualuseid, SA Kärdla Sadam nõuab, et ka Nõmmerga ütlusi annaks. Kohtunik oletas, et ehk saab Nõmmerga ärakuulamise korraldada videosilla vormis.Järgmine kohtuistung toimub 20. juunil ja siis on teiste seas tunnistajapingis ka SA Kärdla Sadam endine juhatuse liige Hillar Kukk.Kriminaaluurimine Kärdla sadama juhi Hillar Kuke üle algatati jaanuaris 2014, kriminaalpolitsei pidas Hillar Kuke kinni paar kuud hiljem, 26. märtsil 2014 kahtlustatuna ameti­isikuna sihtasutuse vara suures ulatuses omastamises. Mullu septembris mõistis Pärnu maakohus Kuke süüdi raha­pesus, pettustes ja võltsimises. Kukk sai karistuseks neli aastat vangistust tingimisi, nelja aastase katseaja jooksul.