Kärdla kanalisatsioonitööd lõpusirgel

Ligi 2 miljonit maksvad Kärdla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamistööd on lõpusirgel ja hetkel jätkuvad ehitustööd asfaldi panekuga.

Möödunud nädalal sai uue teekatte lõik Lepiku tänaval ja osa Valli tänavast, Kalda tänav ja alustati Uuel tänaval asfaldi panemist, kus jätkusid tööd eile.

Täna pannakse uus teekate Tiigi tänava lõigule, mis jääb Vabaduse tänavast Keskväljaku poole.

Kärdla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekti Kärdla IV ehitustööde käigus rajatakse torustikud, reoveepumplad, katsetatakse torustikke ja seejärel taastataksel teekatted. Projektiga rajatakse 6,1 kilomeetrit ja rekonstrueeritakse 1,4 kilomeetrit veetorustikku. Uusi kanalisatsioonitorustikke rajatakse 7,6 kilomeetrit ja rekonstrueeritakse 1,4 kilomeetrit. Kogu projekti maksumus on 2 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu ühtekuuluvus¬fond finantseerib 85 protsenti ning Hiiumaa vald ja AS Kärdla Veevärk katavad puuduva osa, mis on umbes 300 000 eurot.

