Jetoili tankla termomeeter näitab troopilisi soojakraade

Jane Sinijärv postitas kolma­päeval sotsiaal­meediasse pildi, millel Jetoili tankla temperatuuri­tabloo näitab koguni 51 soojakraadi. Kommentaaridest selgus, et see pole kõige suurem number, mida Jetoili tanklates nähtud. Eelmisel suvel kerkis Käina tankla temperatuuri­mõõdiku näit koguni üle 60 kraadi.ASi Jetoil nõukogu esimees Sander Kopli ütles Hiiu Lehele, et andur on tankla katusel temperatuuritabloo küljes. Selle asukoha muutmisele, et temperatuuri näidik ka lauspäikese käes õigeid numbreid näitaks, nad mõelnud pole. “Temperatuuriandur on juba tabloo küljes ja meie niisuguse tehnoloogiaga ei tegele,” ütles Kopli.