Jaaniajaks tuleb 14 lisareisi

Eilseks oli välja müüdud suur osa jaanipäevaks saarele saabumise ja saarelt lahkumise populaarsemate päevade parvlaevareisidest. Nii oli reede, 22. juuni 12st Rohukülast väljuvast reisist üheksa autokohad täiesti välja müüdud, aga ka üks, 21. juuni hilisõhtune reis. Pühapäeval, 24. juunil oli Heltermaalt väljuvast 11 reisist välja müüdud kaheksa reisi autokohad.

Eile teatas maanteeameti ühistranspordi osakonna juhtivekspert Mika Männik, et 21.–24. juunini lisatakse Hiiumaa liinile 14 lisareisi, et jaaniajal veovõimekust Hiiumaa liinil suurendada.

Eelmisel esmaspäeval suurendas TS Laevad suure nõudluse tõttu ka eelmüügist müüdavate piletite arvu – 11. juuni hommikul tõsteti eelmüük 65 protsendile, kuid ka need piletid läksid nagu soojad saiad. Nüüd peaks tänu lisareisidele kõik soovijad lahedalt saarele ja saarelt ära saama.

