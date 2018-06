Imre Kivi toodetud lestaribad võitsid ERMi konkursi

Rannakaluri Imre Kivi ettevõtte OÜ Stone­fish toode “Kuivatatud lesta ribad” saavutas Eesti rahva muuseumi (ERM)toidu­suveniiri konkursil esikoha. Lestaribad said žüriilt ülekaalukalt kõige enam punkte ja 300eurose preemia.Imre Kivi ütles Hiiu Lehele, et lestaribasid on nad teinud mitu aastat, alguses kodutingimustes, nüüd ametlikus tootmises. “Mõtte algust päriselt enam ei mäleta – see tuli vist kuidagi loomulikult, et kuna me ise saunas lõikasime ja sõime kuivatatud lesta, siis tundus, et sellist asja võiks müüa ka,” meenutas ta algust.





