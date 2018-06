Hiiumaised maasikad jõudsid letile

Laupäeval jõudsid Hiiumaa Selveri ette müügile esimesed maasikad OÜ HiiuMari põldudelt – hiiumaised marjad maksavad esialgu 10 eurot kilo.OÜ HiiuMari juhatuse liige Maris Kriggulson ütles, et maasika hind kujuneb tulenevalt sellest, kui palju on marju ja kui palju pakkujaid. “Seda ei tea kunagi enne kui sama päeva hommikul ja see võib muutuda ka päeva jooksul,” ütles Maris.





Autor: Harda Roosna Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: maasikad, Maris Kriggulson