Hiiumaal vähki püüda ei saa

Esmaspäeva, 2. juuli hommikul kell 9 algab kalastuskaartide müük vähipüügiks. Sel aastal on lubatud vähki püüda kõigis maakondades, välja arvatud Hiiumaal.

Keskkonnaamet teatas, et kaitsmaks jõevähi vähenevat looduslikku populatsiooni ja piiramaks vähikatku levikut on vähipüük sel aastal keelatud Hiiumaal, Karujärves, Põduste jões, Laugi ja Kuke peakraavides, Riksu ojas ja Riksu lahel, Mustjões, Vääna, Kasari, Velise ja Lutsu jõgedes, Värska lahes, Pärnu jõestikus, kaasa arvatud Pärnu vallikraavis, Vigala jões ja selle lisajõgedes.

Mujal on jõevähki lubatud püüda 1.–31. augustini. Ühele isikule antakse ühe püügipiirkonna piires luba püüda ühe kuni viie vähipüügivahendiga (vähinatt või vähimõrd) kuni kolm ööpäeva, Saaremaal ühe ööpäeva. Püügivahendite ja ööpäevade arv tuleb märkida kalastuskaardi taotlusele. Üks vähipüügivahend üheks ööpäevaks maksab 3 eurot.

Sarnaselt eelmisele aastale ei ole ka tänavu enamikus maakondades vähipüügivahendite ööpäevade hulgale piir­arvu kehtestatud, mistõttu jagub lube rohkematele huvilistele. Erandina on vähivarude kaitse eesmärgil piiratud püüki Saaremaal ja Pangodi järvel Tartumaal.

Kalastuskaarti ei saa osta isikud, kellel on varasemast ajast kalastuskaardi kohta kohustuslik püügiaruanne esitamata. Kalastuskaardi taotlemise kohta saab lähemalt lugeda keskkonnaameti kodulehelt.

Sildid: keelatud, vähikatk, vähipüük