Hiidlased said sarjas TV 10 Olümpiastarti teise koha

TV10OS

Emmaste ja Käina koolide ühendvõistkond teenis TV 10 Olümpiastarti võistlus­sarjas kolme aasta jooksul teist korda teise koha.Hiidlased läksid treenerite Toivo Pruuli ja Hannes Maaseli juhendamisel Pärnus toimunud finaaletapile vastu teisena. Kahepäevase mitmevõistluse järel õnnestus kättevõidetud positsiooni kinnistada.





Autor: Kaasautor TV10OS

Sildid: TV 10 Olümpiastart, võistlus­sari