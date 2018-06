Heinahooaeg algas tavapärasest kuu varem

Annaliisa Post

Kevadise pika põua tõttu pidid Hiiumaa põllumehed heina­teoga alustama kuu aega varem kui tavaliselt ja mõnel on hein juba valmiski.Viiri lüpsifarmi peremees Olavi Ellermäe ütles, et tahtis tegelikult silo teha, kuid saak kuivas kohe ära ja tuli hoopis heina tegema hakata. Ellermäe rääkis, et pole kunagi enne jaanipäeva heina teinud, välja arvatud üks aasta, mil niitis heina 17. juunil.





Autor: Kaasautor Annaliisa Post

Sildid: hein, heinategu, Olavi Ellermäe