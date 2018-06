Ettevõtlus ei lase elul hääbuda

Rendiettevõte AS Cramo tähistas möödunud nädalal oma kümnendat tegutsemisaastat Hiiumaal.

Nii kaua saarel vastu pidada on väga hea saavutus. Tore, et Cramo juhid kaugel pealinnas pole lihtsalt Exceli tabelis jooni tõmmanud ja leidnud, et äri Hiiumaal end ära ei tasu.





