Emmaste/Käina tiim teisena finaali

Tiina Koit

Nelja etapi järel on Emmaste kooli ja Käina kooli ühistiimil TV 10 Olümpiastarti sarjas väiksemate koolide arvestuses teine koht, ent tabeli­ seis näitab, et finaal saab olema põnev.Selge liider kuni 250 õpilasega koolide seas on Parksepa keskkool 20 268 punktiga, järgneb hiidlaste ühendvõistkond 17 925 punktiga.





Autor: Kaasautor Tiina Koit

Sildid: finaal, TV 10 Olümpiastarti