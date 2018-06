Eksimine inimlik, reeglid täitmiseks

Kõrgessaare rattarallil juhtus õnnetus, mis ühele võistlejale lõppes mitme luumurruga. Selle asemel, et juhtunut kinni mätsida ja maha salata, tunnistas korraldaja oma eksimust. Tunnustus talle selle eest! Artur Valk on Kõrgessaares aastaid spordiüritusi korraldanud ja ühelgi rattasõidul pole varem midagi hullu juhtunud. Nüüd siiski. Hea, et juhtunu ei anna põhjust loobumiseks, vaid motiveerib korraldajaid rohkem pingutama.





