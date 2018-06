Ehk harjume…

SEB pank teatas, et sulgeb 1. augustist Kärdla kontori ja hakkab Hiiumaal senise kontoriteeninduse asemel pakkuma klientidele teenindust video teel. Põhjuseks toodi, et alternatiivsed lahendused pangateenuste tarbimiseks on muutunud nii populaarseks ning Kärdla kontor oli enamuse lahtiolekuajast tööta. Teine Hiiumaal tegutsev pank Swedbank otsustas 1. maist oma kontori lahtioleku aegu lühendada ning on avatud vaid tööpäeviti kell 9–14. Õnneks jäid Swedbankis alles saare jaoks nii väärtuslikud töökohad, SEB pangas kahjuks mitte.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.