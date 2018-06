Ebapädev arst Hiiumaal enam ei tööta

Harda Roosna

2015. aasta detsembris rõõmustasid hiidlased, et lõpuks on pensionile jäänud naistearsti asemel uus noor arst.Ukrainast pärit günekoloog Dmytro Kovalenko on ammugi Hiiumaalt lahkunud, aga nüüdseks on Eesti Ekspressi (EE) vahendusel ilmsiks tulnud kaks juhtumit, kus tema ebaprofessionaalsus põhjustas naistele tõsiseid tervise­hädasid.





Autor: Kärolyn Kongi Harda Roosna

Sildid: Dmytro Kovalenko, naistearst