Avatakse ajalooline Padriku pood

Laupäeva keskpäeval on Padriku poe ja kohviku pidulik avamine – Käina vallas Nasval asuv legendaar­ne poeke on Evelin Ilvese ja Siim Rikkeri algatusel saanud uue hingamise.Avamisele ootab pererahvas kõiki kohalikke inimesi, kel kunagise poekesega mingi side. “Ootame kõiki, kes siin poes kunagi töötanud, omanud või pidanud seda poodi või siis selle poe taga istunud, aga kõiki teisi ka,” ütles Evelin Ilves.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: Padriku pood