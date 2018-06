Algas jaht Eesti sajale aardele

Muinsuskaitseamet avas eile interaktiivse mängu Eesti 100 aaret, mis viib huvilised seiklema Eesti kõige olulisematesse kultuuri- ja looduspärandiga seotud paikadesse. Aarded valiti mängu 2015. aastal toimunud rahvahääletuse tulemusel. Hiiumaalt on mängus sees viis aaret: Kaibaldi nõmm, Kalana rand, Käina köstrimaja, Kõpu tuletorn ja Luidja rand.

Saja aarde hulgas on nii kultuuri- kui looduspärandi­objekte, mõned neist tuntud paljudele nagu näiteks Pirita klooster, kuid näiteks Kullamaa kirik ja kalmistu on ilmselt paigad, kuhu paljud sattunud ei ole.

Mängu koostamise eestvedaja Madle Lippuse sõnul on eesmärk anda igale eestlasele võimalus mänguliselt tutvuda oluliste Eestimaa paikadega ja muuta nad selliselt meeldejäävaks.

Mängu mängimiseks tuleb nutitelefoni kasutades minna aadressile www.eesti100aaret.ee ja registreerida ennast lehel kasutajaks. Sisse loginud kasutajale muutub iga aarde kirjelduse juures nähtavaks link, mis viib selle kohta käivate küsimuste juurde. Kuna tegemist on maastikumänguga, peab mängija küsimuse avanemiseks asuma täpselt kaardil näidatud kohas. Valmis tuleb olla ka põhjalikumateks matkadeks, sest tee mõne aarde leidmiseks viib sõna otseses mõttes rappa!

Mänguga tutvustatakse nende 100 erilise paiga lugu ning see on valminud Euroopa kultuuripärandiaastal muinsuskaitseameti eestvedamisel kingitusena Eesti 100. sünnipäevaks.

Mäng kestab järgmise aasta sügiseni. Kõik mängijad, kes on kogunud rohkem kui 1/10 maksimaal­sest punktisummast ehk 70 punkti, osalevad mängu jooksul toimuvates loosimistes, mille käigus jagatakse põnevaid auhindu.

Autor: Hiiu Leht Muinsuskaitseamet avas eile interaktiivse mängu Eesti 100 aaret, mis viib huvilised seiklema Eesti kõige olulisematesse kultuuri- ja looduspärandiga seotud paikadesse. Aarded valiti mängu 2015. aastal toimunud rahvahääletuse tulemusel. Hiiumaalt on mängus sees viis aaret: Kaibaldi nõmm, Kalana rand, Käina köstrimaja, Kõpu tuletorn ja Luidja rand.

Saja aarde hulgas on nii kultuuri- kui looduspärandi­objekte, mõned neist tuntud paljudele nagu näiteks Pirita klooster, kuid näiteks Kullamaa kirik ja kalmistu on ilmselt paigad, kuhu paljud sattunud ei ole.

Mängu koostamise eestvedaja Madle Lippuse sõnul on eesmärk anda igale eestlasele võimalus mänguliselt tutvuda oluliste Eestimaa paikadega ja muuta nad selliselt meeldejäävaks.

Mängu mängimiseks tuleb nutitelefoni kasutades minna aadressile www.eesti100aaret.ee ja registreerida ennast lehel kasutajaks. Sisse loginud kasutajale muutub iga aarde kirjelduse juures nähtavaks link, mis viib selle kohta käivate küsimuste juurde. Kuna tegemist on maastikumänguga, peab mängija küsimuse avanemiseks asuma täpselt kaardil näidatud kohas. Valmis tuleb olla ka põhjalikumateks matkadeks, sest tee mõne aarde leidmiseks viib sõna otseses mõttes rappa!

Mänguga tutvustatakse nende 100 erilise paiga lugu ning see on valminud Euroopa kultuuripärandiaastal muinsuskaitseameti eestvedamisel kingitusena Eesti 100. sünnipäevaks.

Mäng kestab järgmise aasta sügiseni. Kõik mängijad, kes on kogunud rohkem kui 1/10 maksimaal­sest punktisummast ehk 70 punkti, osalevad mängu jooksul toimuvates loosimistes, mille käigus jagatakse põnevaid auhindu.

Sildid: Eesti 100 aaret, interaktiivse mäng, muinsuskaitseamet