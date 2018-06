30aastase turniiri seitsmes mäng

Pühapäeval, 3. juunil kell 16 algab Kärdla linnastaadionil 30aastase turniiri seitsmes mäng, kus Hiiumaa jalgpallikoondis võõrustab Valgamaa koondist.

Kõik hiidlased on oma koondisele oodatud kaasa elama, kuna meie tiimi seis pole just kiita. Hiiumaa koondis on pärast kuut mängu ühe võidu, ühe viigi ja nelja kaotusega ning kogutud nelja punktiga eelviimasel, 15. kohal.

Tabeli tipus on Harjumaa, kes suutnud kuuest kohtumisest võtta viis võitu ja kogunud 16 punkti. Teisel kohal paikneb 13 punktiga Valgamaa. Sama palju on punkte koos ka Võru­maal, kes hoiab kolmandat kohta.

Eesti jalgpalli liit korraldab koostöös maakondlike spordiliitude ja kohalike eestvedajatega seitsmendat aastat Eesti maavõistlusi, kus kaheksas kohtumises lähevad vastamisi 15 maakonna ja Tallinna linna koondised.

Turniirisüsteem näeb ette, et kõik koondised mängivad omavahel läbi kahel korral, kodus ja võõrsil. 2012. aastal alguse saanud turniir kestab 30 aastat. Viigilise tulemuse korral selgitatakse küll võitja penaltiseeriaga, kuid protokolli kantakse viigiline tulemus ja tabelisse läheb üks punkt.

