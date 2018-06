100 lapivaipa rändab saarele

Päeva rosin

“Viimastel nädalatel on väidetud, et peame isikuandmete kättesaadavust piirama, sest seda nõuab Euroopa Liit. See on vale. Kõik algatused info leviku piiramiseks pärinevad Eestist.”

Tarmo Vahter “Kes kurat loob Eesti riiki, kus keegi midagi teada ei tohi?”, EE 20. juuni 2018.