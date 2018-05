Veeohutuskoolituse läbis 78 õpilast

PPA

Kolmandat aastat toimusid märtsis ja aprillis kõikide Hiiumaa koolide 7. klasside õpilastele veeohutus­koolitused, mille eestvedajaks Kärdla politseijaoskond.Koolituspäev oli jagatud kahte ossa: esimesel poolel toimus loeng. Päeva teisel poolel viidi läbi praktilisi harjutusi basseinis ning õpetati lastele, kuidas iseennast ja ka teisi kriisiolukorras vees aidata.“Koolituste eesmärk on tõsta noorte teadlikkust sellest, millised ohud neid veekogudel varitsevad ja kuidas vältida veeõnnetusi,” rääkis vanempiirivalvur Tõnis Teidla.“Meie soov on, et Hiiumaal oleksid teadlikud noored, kes teisi hädaolukorras aitama ruttavad, tehes seda oskuslikult ega seaks seejuures enda elu ohtu,” lisas Teidla.Koolituse korraldas Hiiumaa lastekaitse ühing, mille töötajad kirjutasid projekti Kogukondliku turvalisuse2017. aasta maakondlikku toetusvooru. Koolituse läbiviijateks on Kärdla politseijaoskonna ametnikud koos päästeameti ametnikuga.