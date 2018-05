Vantaa õpetajad: Hiidlased Soome ei kipu?

Vantaa eesti keele õpetajatel on kombeks panna Eesti kaardile täpp sinna, millisest piirkonnast nende õpilased pärit on – Hiiumaa kohal on täppe aastate jooksul olnud hõredalt.Mai teisel nädalavahetusel külastas Hiiumaad 48 noort paarikümnest Soome koolist, kes kõik pärit Eesti eri paigust. Neid ühendab see, et nad on kolinud elama Vantaa linna ja õpivad seal eesti keelt.





