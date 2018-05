Valikud kitsenevad

Hiiumaa vallavolikogul on veel otsus tegemata, kas 1. juulist tuleb Hiiumaa maakonnaliinidel tasuta pilet või mitte. Otsustamiseks pole palju aega jäänud ja ka valikuteks on vähe ruumi.

GoBusi juhatuse liige Andrei Mändla ütleb tänases lehes, et neid tasuta maakonnaliinid ei mõjuta.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.