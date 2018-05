Vahetusõpilane Saksamaalt tahaks Eestisse jääda pikemaks ajaks

Kärolyn Kongi

Kaheksa kuud tagasi Saksamaalt Hiiumaale vahetusõpilaseks tulnud Lea Schieritz räägib soravalt eesti keelt ja plaanib õpinguid jätkata Tartu ülikoolis. Kohtun Leaga reede lõunal Kärdlas kohvikus Gahwa. Lea astub leti äärde ja teenindaja Karin teab juba peast, mida valmistada.





Autor: Kärolyn Kongi

Kohtun Leaga reede lõunal Kärdlas kohvikus Gahwa. Lea astub leti äärde ja teenindaja Karin teab juba peast, mida valmistada. Kaheksa kuud tagasi Saksamaalt Hiiumaale vahetusõpilaseks tulnud Lea Schieritz räägib soravalt eesti keelt ja plaanib õpinguid jätkata Tartu ülikoolis.Kohtun Leaga reede lõunal Kärdlas kohvikus Gahwa. Lea astub leti äärde ja teenindaja Karin teab juba peast, mida valmistada.

