Turundajana alustas Anne-Ly Torstensson

LIIS REMMELG

Eile alustas Hiiumaa Arenduskeskuses turismi- ja turundus­spetsialistina tööd Anne-Ly Torstensson, kes on viimased paar aastat koordineerinud Emmaste spordi-, kultuuri-, noorsootöö ja huvi­tegevusvaldkonda Emmaste vaba aja keskuse juhi rollis.Umbes sama kaua on ta ka püsivalt Hiiumaal elanud, enne seda paarkümmend aastat suvehiidlasena.





Autor: Kaasautor LIIS REMMELG

Sildid: Anne-Ly Torstensson, Hiiumaa Arenduskeskus, turismi, turundus­spetsialist