Tulumaksu­laekumine keskmisest suurem

Mai algul avaldas maksu- ja tolliamet esimese nelja kuuga omavalitsustele üle kantud tulumaksu summad. Neist selgub, et Hiiumaa valla tulumaksulaekumise kasvunumbrid on naabervaldadest ja Eesti keskmisest suuremad.

Hiiumaa vallale on nelja kuuga laekunud 2,63 miljonit eurot üksikisiku tulumaksu. Aasta eest koguti kogu saarel tulumaksu 2,36 miljonit eurot ehk 275 000 eurot vähem kui tänavu nelja kuuga. Sealjuures oli aprillikuu tulumaksu­laekumine 16,1 protsenti suurem kui 2017. aasta samal kuul, nelja kuu kasvunumber aga 11,7 protsenti.

Võrdluseks, et Haapsalu linnale laekus aprillikuus 13,4 protsenti ja nelja kuuga 8,7 protsenti enam tulu­maksu kui aasta eest.

Saaremaa vallas on kasv vastavalt 12,5 protsenti ja 11,7 protsenti. Hiiumaa naabervalla eelarvesse on sel aastal laekunud 7,91 miljonit eurot, aasta eest oli see summa 7,08 miljonit eurot.

Eesti keskmine tulumaksu laekumise kasv aprillikuus oli 13,1 protsenti ja nelja kuuga 11,6 protsenti.

