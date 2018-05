Tihu Kevadel võitsid kõik

Kõpu poolsaarele mahamärgitud rännak­matka Tihu Kevade rajad osutusid oodatust raskemaks mägise maastiku tõttu, siiski oli osalejaid palju ja mitteametlikel andmetel võttis ülekaalukalt võidu võistkond Tuld.Võistkond Tuld oli rajal koosseisus Toomas Mast, Ülle Paasoja, Kalju Tammeveski ja Helve Kansi. Luidjal kell 9 antud stardist jõudsid nad Ristnas asuvasse lõpppunkti kõige esimesena, kell 16.29.





