Terviseamet alustab supluskohtade seiret

Terviseamet alustas suplushooaja lähenedes avalike suplus­kohtade vee kvaliteedi kontrolli. Hiiumaal jälgitakse viie avaliku supluskoha vee kvaliteeti: Kärdla, Tõrvanina, Kassari, Luidja ja Liivalauka.

Supluskohad klassifitseeritakse nelja kvaliteediklassi: “väga hea”, “hea”, “piisav” ja “halb”. Hiiumaa suplus­kohtadest neli on kvaliteediklassis “väga hea”, vaid Kärdla supluskoht on saanud hindeks “hea”.

Terve hooaja jooksul võetakse proove 52 seirepunktist. Lisaks võetakse proove ka enam kui viiekümnest suplusvee seirepunktist, kus varem on asunud supelrand ning kus inimesed on harjunud käima suplemas.

Võetud proovides jälgitakse kahe indikaatorbakteri Escherichia coli ehk kolibakteri ja soole enterokokkide hulka. Tegemist on tavaliste ja levinud bakteritega, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Kuna soole enterokokid ja kolibakterid võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad head indikaatororganismid võimaliku hiljutise fekaalse reostatuse määratlemisel.

Supluskoha vee klassifitseerimiseks koostatakse seire­andmete kogu, mis koosneb minimaalselt 16 viimase nelja järjestikuse aasta jooksul võetud suplusvee proovist.

Eelmisel suplushooajal võttis terviseamet kokku 470 suplusveeproovi, neist ligi 300 avalikest supluskohtadest, lisaks 166 suplusvee proovi muudest kohtadest.

Autor: Harda Roosna Terviseamet alustas suplushooaja lähenedes avalike suplus­kohtade vee kvaliteedi kontrolli. Hiiumaal jälgitakse viie avaliku supluskoha vee kvaliteeti: Kärdla, Tõrvanina, Kassari, Luidja ja Liivalauka.

Supluskohad klassifitseeritakse nelja kvaliteediklassi: “väga hea”, “hea”, “piisav” ja “halb”. Hiiumaa suplus­kohtadest neli on kvaliteediklassis “väga hea”, vaid Kärdla supluskoht on saanud hindeks “hea”.

Terve hooaja jooksul võetakse proove 52 seirepunktist. Lisaks võetakse proove ka enam kui viiekümnest suplusvee seirepunktist, kus varem on asunud supelrand ning kus inimesed on harjunud käima suplemas.

Võetud proovides jälgitakse kahe indikaatorbakteri Escherichia coli ehk kolibakteri ja soole enterokokkide hulka. Tegemist on tavaliste ja levinud bakteritega, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Kuna soole enterokokid ja kolibakterid võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad head indikaatororganismid võimaliku hiljutise fekaalse reostatuse määratlemisel.

Supluskoha vee klassifitseerimiseks koostatakse seire­andmete kogu, mis koosneb minimaalselt 16 viimase nelja järjestikuse aasta jooksul võetud suplusvee proovist.

Eelmisel suplushooajal võttis terviseamet kokku 470 suplusveeproovi, neist ligi 300 avalikest supluskohtadest, lisaks 166 suplusvee proovi muudest kohtadest.

Sildid: supluskoht, vee kvaliteet