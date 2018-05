Talgud lõid Hiiumaal osalejaterekordi

Kui varasematel aastatel pole hiidlased eriti Teeme Ära kampaaniast vedu võtnud, siis tänavu oldi eriti aktiivsed – üle saare toimunud 48 talgul osales kokku 1111 inimest. Mullu pandi Hiiumaal kirja 39 talgukohta.

Laupäeval aset leidnud talgupäev tõi kodudest välja üle Eesti kümneid tuhandeid inimesi. Kokku korraldati 2162 talgut, millel osales vähemalt 51 104 inimest ehk 3,9 protsenti eestimaalastest.

Enim talguid korraldati Harjumaal ja Tallinnas, kus 468 talgul osales kokku 14 623 inimest. Elanike arvu järgi oli kõige rohkem talgulisi Saaremaal, kus 221 talgul osales 4479 inimest ehk 13,4 protsenti maakonna elanikest.

Tänavune aasta on eriline, sest lisaks kevadisele Teeme Ära talgupäevale toimub sügisel ka Maailmakoristuspäev, mis leiab aset 15. septembril ning on osa EV100 programmist ja üleilmsest koristuspäevast. Ettevõtmise eesmärgiks on teha ühine kingitus Eestile ja koristada metsad prügist puhtaks.

