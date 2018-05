Taavi Tuulik – mees, kes teab taimede keelt

Taavi Tuulik

Eelmisel nädalal pidas oma 60. sünnipäeva Taavi Tuulik, keda mujal maailmas tuntakse tema aretatud ülase- ja lumikellukesesortide tõttu ehk rohkemgi kui Hiiumaal.Taavi Tuulik lõpetas Käina kooli, aga enne Kärdla keskkooli tegi sisseastumiseksamid Räpina aiandustehnikumi. Õppima sinna ta ei läinud, sest nagu ise tunnistab, polnud veel valmis üksi kodust nii kaugel toime tulema. Käik Räpinasse aga andis kinnitust tulevasele erialavalikule.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht Taavi Tuulik Jaanus Kõrv | Hiiu Leht Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

Taavi Tuulik lõpetas Käina kooli, aga enne Kärdla keskkooli tegi sisseastumiseksamid Räpina aiandustehnikumi. Õppima sinna ta ei läinud, sest nagu ise tunnistab, polnud veel valmis üksi kodust nii kaugel toime tulema. Käik Räpinasse aga andis kinnitust tulevasele erialavalikule. Eelmisel nädalal pidas oma 60. sünnipäeva Taavi Tuulik, keda mujal maailmas tuntakse tema aretatud ülase- ja lumikellukesesortide tõttu ehk rohkemgi kui Hiiumaal.Taavi Tuulik lõpetas Käina kooli, aga enne Kärdla keskkooli tegi sisseastumiseksamid Räpina aiandustehnikumi. Õppima sinna ta ei läinud, sest nagu ise tunnistab, polnud veel valmis üksi kodust nii kaugel toime tulema. Käik Räpinasse aga andis kinnitust tulevasele erialavalikule.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: aretus, Taavi Tuulik