Sotside juhina jätkab Rand

Neljapäeval toimunud Hiiumaa sotsiaaldemokraatide üldkoosolek usaldas piirkonna esimehena jätkama Hiiumaa vallavanema Reili Ranna. Aseesimeheks valiti Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja ning juhatuse liikmeks turismi­ettevõtja Ene Reidma.

Saadetud pressiteates on kirjas, et muuhulgas arutati üldkoosolekul, kuidas tagada, et hiidlased oleksid terved ja terve Hiiumaa põhimõte kehtiks igas mõttes.

“Lisaks tõhusa valitsemis­mudeli käivitamisele ei tohi unustada sõna “terve” teist tähendust – saarel on vaja luua igakülgsed võimalused liikumisharrastusteks ja tervislikult elamiseks,” ütles Rand.

Ta viitas, et südamekuu lõpus Tervise arengu instituudi poolt avalikustatud uuringu järgi on Eesti kõrgeim ülemäärase kehakaaluga esimese klassi laste osakaal Hiiumaal – 37 protsenti.

“See on koht, kus me ei saa silmi kõrvale keerata – valla arengukavas peavad tervislikud eluviisid ja liikumis­harrastuse edendamine olema üks kandev idee,” ütles Hergo Tasuja. Ta lisas, et lahendused ei ole alati keerulised – tuleb korrastada terviseradasid ja luua noortele nii aja kui hinna mõttes võimalikult kättesaadavad võimalused sporditaristut kasutada.

