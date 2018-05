Sõjaline õppus Siil esmakordselt Hiiumaal

repro

Taasiseseisvumise aja suurim sõjaline õppus Siil 2018 toimub ajavahemikul 2.–14. maini. Õppusele kaasatud üksused opereerivad eri piirkondades üle kogu Eesti. Peamised harjutused viiakse läbi Lõuna- ja Kagu-Eestis. Kandev roll on Kaitseliidul, aga õppusel on plaanitud osalema üle 13 000 ajateenija, reservväelase, kaitseväelase, kaitseliitlase, naiskodukaitsja ja liitlas­vägede sõduri.Hiiumaa malevkonna nooreminstruktor Taimo Juhe ütles, et saarel toimuvad nii maastiku- kui mereõppused, samuti harjutatakse koostööd politseinikega, naiskodukaitsjad aga tegelevad evakueerimisega. “Kokku võtab Hiiumaal õppustest osa umbes sada kaitseliitlast,“ ütles Juhe.Suurõppuse Siil 2018 stsenaarium näeb ette, et Eesti peab ennast kaitsma vaenuliku suurriigi Murinuse eest, mis juhib neljast riigist koosnevat riikide ühendust Occasus.Õppuse ajal on Eesti peamine oponent Murinus, mis ei ole rahul NATO kohalolekuga ja otsib võimalusi oma mõjusfääri laiendamiseks Läänemere idakaldale. Olukord hakkab eskaleeruma, kui Murinus, tuues ettekäändeks Eesti ja Läti sekkumise Murinuse siseasjadesse, on valmis alustama sõjategevust Eesti ja Läti vastu.Kaitseliidu ülema, kindral­major Meelis Kiili sõnul tugineb õppuse stsenaarium reaalsele geo­graafiale ning Murinus ja Griseus jäävad osaliselt Valgevene ja osaliselt Vene­maa territooriumile, Plumbeus ja Cinereus asuvad Venemaa territooriumil.