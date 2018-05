Sinod toimub üle aastate Hiiumaal

Autor: Harda Roosna Kolmapäeval, 16. mail toimub Emmastes EELK Saarte praostkonna sinod ehk praostkonna igaaastane koosolek. Eriliseks teeb selle aasta koosoleku see, et Hiiumaal pole vähemalt viimase 25 aasta jooksul sinodikoosolekut toimunud.

Saarte praostkonda kuuluvad Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa ja Ruhnu kogudused. Koosolekul osaleb igast praostkonna kogudusest kaks valitud esindajat ja praostkonna vaimulikud. Kohal on ka piiskop Joel Luhamets.

Kell 11 algab jumalateenistus Emmaste kirikus, lõuna­paus peetakse Tohvri hooldekodus ja sinodi koosolek toimub Sõru muuseumis. Sinodit tervitama on lubanud tulla ka Hiiumaa vallavanem Reili Rand. Jumalateenistuse lõpus antakse üle Saarte praostkonna kirikusõbra tiitel ühele hiidlasele.

Sildid: EELK, Emmaste, koosolek, Sinod