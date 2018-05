Siil: Kärdla lähistel põles 30 hektarit metsa

Laupäeva hommikul sai Häirekeskus teate metsatulekahjust Kärdla lähistel, mis oli levinud 30 hektarile – see oli üks stsenaarium nädalavahetusel Hiiumaal toimunud suurõppusel Siil.Stsenaariumi kohaselt kinnitas päästetööde juht sündmusele neljanda astme ja kuna tulekahju levis, siis kujutas see ohtu ka ümberkaudsetele elanikele.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

