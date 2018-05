Signe Voolaine sai kohtus õiguse

Luidja Haavalauka maja sõjaeelsete omanike, perekond Jõgi järeltulija Signe Voolaine sai kohtus võidu.Voolaine kaebas kohtusse Hiiumaa vallavolikogu 28. novembri 2017 otsuse nr 10 ja nõudis selle tühistamist. Tegemist oli kinnistu ostukorras võõrandamise vaidlusega. Hiiu vallavolikogu võõrandas kinnistu otsustuskorras Voolainele. Sellele otsusele esitas teine pakkuja aga vaide, mille Hiiumaa vallavolikogu rahuldas eelnimetatud otsusega, tunnistades varasema otsuse kehtetuks.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: haavalauka, kohus, Luidja