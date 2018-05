Sarve kaubamaja avamine tõi poe puupüsti rahvast täis

Jaanus Kõrv

Eile hommikul avati Sarve kaubamaja. Rahva seas kuuldus ütlemine, et nii palju inimesi pole selles poes enne korraga olnudki.Hiiumaa tarbijate ühistu juhataja Kaja Antons sõnas Sarve kaubamaja avades, et Coop`i tunnuslause on - hoiame elu igas Eestimaa nurgas.





Autor: Jaanus Kõrv

