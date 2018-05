Sada kvaliteedimärki varsti täis

repro

Eelmisel nädalal andis komisjon Hiiumaa rohelise märgi kasutus­õiguse kolme ettevõtte kuuele tootele, teiste seas õllest toodetud viinale.Seekord sai Rohelise märgi Hiiumaa mesinike seltsi liikmete Hiiumaa mesilatest võetud mesi, OÜ Ecofreak Cosmetics sai märgi kolmele palsamile ja ühele salvile ning OÜ Hiiumaa Pruulikoda õllest toodetud kangele alkoholile Bierbrand Ölvin.Praeguseks on kvaliteedi­märgi saanud 39 Hiiumaa ettevõtjat 98 tootele või toote­grupile. Märgi saanud toodete valik on väga lai, alatesmahladest-moosidest ja maksa­pasteediga lõpetades, matkade, pärimusmuusika­festivali ja kohvikutepäevaga.Märgi kasutusõiguse annab komisjon kolmeks aastaks, kasutusõigus pikeneb automaatselt kolme aasta võrra, kui kumbki pool pole lepingut üles öelnud. Ettevõtjatega sõlmitakse märgi kasutamiseks lepingud.Hiiumaa rohelise märgi asutas 1995. aastal Lääne-Eesti biosfääri kaitseala ning see kannab UNESCO programmi Inimene ja biosfäär mõtet. Roheline on mõtteviis, silmakujund näitab avatust ning kompass hoiab traditsioonilisel õigel kursil. Hiiumaa kontuur kinnitab päritolu.Garantiimärk omistatakse saarel toodetud kvaliteetsele kaubale, kaubagrupile või siin pakutavale teenusele, mis on saadud jätkusuutliku majandamise tulemusena, väärtustab ning väärindab kohalikku loodus- või inim­ressurssi, traditsioonilisi oskusi ja kohalikku kultuuri.Hiiumaa rohelise märgi määramise komisjoni järgmine kokkusaamine toimub oktoobris ja taotlusi võetakse vastu jooksvalt.Hiiumaa rohelise märgi registreeris patendiamet ametliku kaubamärgina, täpsemalt garantiimärgina mullu augustis. Märgi omanik on Hiiumaa arenduskeskus.