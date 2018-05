Saarte praost kutsus omavalitsust kirikuid toetama

Kätlin Siimets

Saarte praost­konna aastakoosolekul kutsus Saarte praost Hiiumaa valda kirikuid rohkem toetama, kirikusõbra tiitli pälvis endine Pühalepa vallavanem Ants Orav.Praost Anti Toplaan ütles, et kirikusõbra tiitlit on varem välja antud Saaremaal inimestele, kes teinud kirikuga koostööd või midagi kiriku heaks. Hiidlasele anti selline tiitel esmakordselt ja Hiiu saare koguduste ettepanekul.





