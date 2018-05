Saarlaste-hiidlaste köievedu ei tule

Üle-eelmisel aastal toimus saarlaste ja hiidlaste vahel menukas köievedu. Tögamist saarlaste ja hiidlaste vahel on olnud nii kaua, kui mäletatakse. Sellest tulenevalt otsustasid hiidlased läbi huumoriprisma välja selgitada, kummad siis ikkagi on paremad, tugevamad, kihvtimad, osavamad, andekamad. Nii tõmmatigi kahe saare vahel köit. Kuna rammu mõlema saare elanikel jagus, tuli leppida viigiga – köis tõmmati katki.

Ebatavaline kahe saare vaheline jõukatsumine viis saarlased ja hiidlased pikima köieveoga korraks maailmakaardilegi. Mullu köit ei tõmmatud, kuid korraldajad ütlesid toona, et tänavu pannakse ramm taas proovile. Nüüdseks on paraku selgunud, et saarlaste-

hiidlaste köievedu jääb siiski jälle ära. “Tänavu jäi see koostööpartnerite taha, mistõttu otsustasime, et ei korralda üritust. Ei oska öelda, millised tulevikumõtted on… Igatahes lähiaastatel pole meil plaanis seda uuesti teha. Jätame siis selle ühe korra positiivselt meelde,” rääkis üks korraldajatest Jaana Lepamaa OÜst Maine­grupp.

Sigrid Osa

MEIE MAA

Sildid: hiidlaste, köievedu, saarlaste