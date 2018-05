Riigimetsas algas kevadine istutushooaeg

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) paneb tänavu kasvama 20,7 miljonit puud – mände istutatakse 10 miljonit, kuuski 9,2 ja kaski 1,5 miljonit.

Hiiumaal on vastavad arvud 408 000 mändi, 234 000 kuuske, 15 000 kaske – kokku 657 000 puutaime.

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul on kasvama pandavate taimede arv sarnane eelmisele aastale, kuid panustatakse senisest rohkem taimede paremale vastupidavusele. Selleks pannakse tänavu kasvama rekordilised 3,5 miljonit biovaha ja liimiga kaitstud männitaime, et hoida eemal noori puid ohustavaid männikärsakaid ning kaitseks sõraliste vastu pritsitakse sügisel 1500 hektaril noori männitaimi looduslike repellentidega. “Need abinõud võimaldavad istutada ühele hektarile 3500 männitaime asemel 3000 ja uuendada suuremat pindala,” selgitas Väät.

20,7 miljonist taimest pannakse kevadel mulda 19,7 miljonit ja sügisel miljon. “Sügisistutus on andnud mineraalmuldadel häid tulemusi ja aitab hajutada kevadist istutuskoormust, mistõttu kavandame sel aastal sügis­istutust juba üle Eesti,” sõnas Väät. Kõige rohkem, 3,2 miljonit taime pannakse tänavu kasvama Ida-Virumaal, järgneb Pärnumaa 2,3 miljoni taimega ning Põlvamaa 1,9 miljoni taimega. RMK taimlates ja metsas saab metsa­istutusel hooajalist tööd üle 1700 inimese, kes on juba ka leitud.

Esmakordselt kasutab RMK sel aastal masinistutamist, mida kavatsetakse kasutada 200 hektaril.

Kokku uuendab RMK sel aastal metsa 11 600 hektaril, millest istutatakse 7700 hektaril ja külvatakse 320 hektaril. Looduslikule uuenemisele jäetakse 2000 hektarit ning looduslikule uuenemisele aidatakse kaasa 1600 hektaril.

Raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse toimetab RMK väikesed puud juba mitmendat aastat järjest helikopteriga. Riigimetsa uuendamiseks vajaminevad taimed kasvatab RMK kaheksas taimlas üle Eesti.

