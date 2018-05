Regula läheb liinile, varulaevaks Mercandia

Kenn Eilersen

Riik tellis TS Laevadelt käesoleva aasta suveperioodiks Virtsu–Kuivastu liinile 536 täiendavat reisi 14. juunist 26. augustini. Lisareisid teeb parvlaev Regula.Tulenevalt opereerimislepingu järgsest kohustusest omada võimalike tõrgete puhuks varulaeva, toob TS Laevad Eestisse ja seab valmisolekusse parvlaeva Mercandia VIII.





Autor: Hiiu Leht Kenn Eilersen

Sildid: Mercandia, TS Laevad, varulaev