Rand: Teeme 100 tamme projekti hiiumaiseks

Hiiumaa vallavanem Reili Rand kutsub ühinguid, ettevõtteid ja asutusi osalema EV100 saja tamme projektis, et teha see siiski teoks ja omanäolisena.Kõpu rahvamajas 14. aprillil toimunud kohtumisel valla mittetulundusühingute esindajatega kutsus vallavanem tammesid istutama kindlal kokkulepitud ajal üle kogu saare: “Teeks hiiumaise saja tamme projekti – natuke omanäolise, teistsuguse, aga meie oma nägu.”





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: 100 tamme, projekt