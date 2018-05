Rahu, ainult rahu

Hiiumaa haigla juhatuse liikme Tõnis Siiri sõnum hiidlastele on laenatud Karlssonilt: “Rahu, ainult rahu – Hiiumaa haigla ei kao kuhugi.”

Sama ütles haigla sünnitusosakonna kohta ka teine juhatuse liige Riina Tamm. Korra tõusis teema ju taas päevakorda, kui tuli teade Põlva ja Valga haigla sünnitus­osakonna sulgemise kohta.

Tamm arvutas, et sellest saab juba 20 aastat, kui Rootsi eksperdid Eesti haiglate arengukava kokku panid ja otsustasid, et Hiiumaa väheseid sünnitajaid võib hakata kopteriga mandri haiglasse vedama.

Eks see ole üks märk sellest, et kauge ekspert võib omada briljantseid teadmisi valdkonnast, aga suure pildi puhul võivad märkamata jääda kohalikud erisused. Näiteks see, et päästekoptereid on meil vähe ja needki vanad, sest puudub raha uute ostmiseks.

Seitse kuud koos Riina Tammega Hiiumaa haiglat juhtinud Tõnis Siir seevastu saab juba hästi aru saare haigla eriolukorrast. Sümpaatne on ka see, kuidas Siir väärtustab väikese haigla “universaale”, kes peavad oskama paljusid asju, samas kui iga suurhaigla töötaja teeb oma kitsast lõiku.

Lugupidamist vääriv on ülemõe Riina Tamme panus meie haigla arengusse. Peale peaarst Gennadi Aaviku ootamatut lahkumist 2015. aasta novembris tuli tal aasta ja viis kuud juhtida ligi poolesaja töötajaga haiglakollektiivi. “See oli väga raske, alguses ma muudkui nutsin…,” tunnistas Tamm ja ütles, et uuest kolleegist on tal olnud palju tuge. “Üksinda on väga keeruline seda suurt vastutust kanda,” nentis Tamm.

Läänemaa haiglast tulnud Tõnis Siir ütles, et üks tema eeltingimus oli, et Riina Tamm juhatuse liikmena jätkab. Selle eest läheb talle Hiiu Lehe poolt veel 12 punkti, sest kohalik ja aastatepikkusel töökogemusel põhinev ekspertiis on väärtus, mida raha eest sisse ei osta.

