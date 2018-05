Printsess valis koerakakakotid

Ly Kaups

Norra-Eesti ärifoorumil tutvustati Eesti visiidil käinud Norra kroonprintsile Haakonile ja kroonprintsessile Mette-Maritile nelja Eestis tegutsevat, kuid Norra omanikele kuuluvat ettevõtet. Üks neist oli Käinas tegutsev AS Dagöplast, kellelt olid toodete esitluslaual toidujäätmete kompostimiseks kasutatav BioBagi kompostikorv ja biolagunevad kotid koerakaka jaoks. Dagöplasti esitlenud BioBag Grupi juhatuse liikme Jørn Johanseni (pildil seljaga) üllatuseks valis kroonprintsess esitluslaualt just viimased, öeldes, et neil on kaks koera ja ta proovib neid kasutada.Eelmise uudise täpsustuseks, et ASi Dagöplast tegevjuht on Kulvo Pendra.