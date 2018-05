Paul Tammeveski 120

Hiiumaa muuseum

Üks Eesti kerge­muusikale alusepanijaid, Paul Tammeveski, sündis Jausas 8. mail 1898.Kolmeaastaselt õppis Paul lugema, seitsmeaastaselt kirjutama. Alghariduse sai Jausa külakoolis. Esimese teatrielamuse kohta on ta kirjutanud: “Olin üheksa­aastane, kui nägin Keina walla­majas – Hiiumaal “Matsil unes teistel ilmsi”.





Autor: Jaanus Kõrv Hiiumaa muuseum

