Orienteerumishooaeg algas hästi

Tiina Koit

Orienteerumis­neljapäevakute hooaeg algas 26. aprillil Kärdla lähedal Palu­külas ja orienteerujad osalesid selle võistlusega sarjas EV100.Nimelt oli rajameister Arvo-Jüri Rist maastikule asetanud 26 kontrollpunkti ja valikorienteerumise rajal oli osavõtjatel eesmärk kontrollpunktide läbimisel kokku saada 100 punkti. Läbitud kontrollpunktid olid erineva väärtusega ning 100 ja rohkemgi punkti said kokku 32 võistlejat. Neile kõigile oli preemiaks väike auhind. Samuti said kõik rajal käinud 20 last väikese šokolaadi. 61 osavõtja tänusõnad kuulusid rajameistrile tehtud suure töö eest.Südamekuu raames korraldas Hiiumaa orienteerujate klubi (HOK) 24.aprillil Kärdla lasteaia lastele juba kolmandat aastat järjest orienteerumise algõppe Kärdla pargis. Seitse kontrollpunkti läbisid lapsed koos kasvatajatega, osa lastest, kes käinud juba koos vanematega nelja­päevakutel, suutsid osa punkte iseseisvalt võtta. Kõik 35 last olid väga tublid. Lisaks igapäevastele jalutuskäikudele jooksid nad rõõmsalt looduses ja läksid reipa sammuga lasteaeda tagasi. Igale lapsele oli auhinnaks diplom ja šokolaad. Kiiremad olid: Oliver Kivi, Mia Esta, Martin Samorodni, Alma Vohu, Lennart Linkov, Ragnar Rebel.Suured tänud ka õpetajatele – Anne, Katrin, Maarika, Reelika, Signe, Marve, Kaja, Kaire ja Ingrid!3. mail oli orienteerumispäev Emmastes. Esimest korda toimusid Tilga männikus Hiiumaa koolinoorte meistrivõistlused. Rajameistriks oli Tõnis Saarnak.Toivo Saue tegi Emmaste maastikuga kaardi uuesti, mis andis võimaluse võistelda uue kaardiga vähemkasutatud maastikul.Osalesid Emmaste ja Kärdla kooli õpilased. Poiste 1.–3. klassi nöörirajal võitis kuldmedali Tannar Tukk Emmaste koolist, teine oli Jan Samorodni Kärdlast ja kolmas Karl-Markus Sadul Emmastest. 1.–3. klasside tüdrukute nöörirajal oli kiireim Marta Maripuu Kärdlast. Talle järgnesid Emmaste õpilased Renate Kastein ja Veronica Ellermäe. 4.–5. klassi poistest said Emmaste poisid kolmikvõidu: esikoht kuulus Rasmus Jaaksonile, teine Hendri Alliksoo ja kolmas Artur Mihkel Peterson. 4.–5. klassi tüdrukute esikolmik oli: Herta Kesküla, Kätlin Mast ja Eleriin Vaher – kõik kolm Kärdlast. 6.–7. klassi poisid: Sten Kerk, Tobias Remmelg ja Mattias Mets – kõik kolm Emmastest. 6.–7. klassi tüdrukud: Maria Eller Kärdlast, Helena Pruul ja Margareeta Käär mõlemad Emmastest. 8.–9. klassi poisid: Taaniel Remmelg, Kristjan Ugam ja Erki Vander – kõik Emmastest. 8.–9. klassi tüdrukutest võitis Siiri Talts Kärdlast.Parimatele olid auhindadeks nägusad medalid ja diplomid ning EOLi poolt väike maiustus. Suured tänud õpetajatele Ülle Paasojale ja Tiina Koidule, kes noored orienteeruma tõid!Peale lõunat tegid orienteerumisega tutvust Emmaste lasteaia lapsed. Tõnis Saarnak oli neile lasteaia lähedale maastikule paigutanud neli kontrollpunkti. Lapsed õppisid kasvatajate abiga elektrooniliste SI pulkadega kontrollpunkte läbima. 21 last olid vaatamata jahedale ilmale väga tublid. Kiiremad olid Laura-Liisa Küttim, Maria Viesemann, Maribel Riil, Agatha Katariina Käär, Sofia Post, Eliisabet Pahk. Kõik lapsed said auhinnadiplomi ja maiustuse.Tilga männiku maastikul toimus õhtupoolikul RMK teine neljapäevak. Osavõtjaid oli 61, nende hulgas ka Hiiumaa vallavanem Reili Rand, kes kodumetsas joostes läbis pika raja. Radadel said parimad tulemused: pikal Toomas Mast, keskmisel Eda Tärk, lühikesel Mart Ots, nöörirajal Mia Esta ja valikus Hergo Tasuja. Šoko­laadid võitsid Mia Esta, Rasmus Markus ja Karl Ots. Suured, suured tänud Tõnis Saarnakile suure töö ja heade radade eest!10. mail on neljapäevak Käinas kooli juures, 17. mail Malvastes, tähistus Tahkuna teelt. 23. mail ehk KOLMAPÄEVAL võisteldakse ülemaailmsel orienteerumispäeval Emmastes. Lasteaia juures on start avatud kella 17-19ni.

Eda Tärk

HOK

Algõpe Kärdla lasteaias

Orienteerumispäev Emmastes

Algõpe Emmaste lasteaias

Teine neljapäevak

